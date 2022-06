Inicjatywa Trójmorza to wielki potencjał. Forum Gospodarcze - wsparcie dla przedsiębiorstw w zdobywaniu nowych rynków zagranicznych

- Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich piętnastu lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby błędem, którego by nam nie wybaczono - mówił rok temu na otwarciu prezydent Andrzej Duda.