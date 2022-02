ITD apeluje: Nie szarżujmy na drodze, zdążymy odpocząć

- Cieszymy się, że te ferie przebiegają bezpiecznie. Dziękuję przewoźnikom i nauczycielom za to, że ta troska o bezpieczeństwo przewozów jest na wysokim poziomie – mówił w sobotni (12.02) poranek na Placu Zamkowym w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji towarzyszył inspektorom transportu drogowego sprawdzającym w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2022” stan techniczny autokarów, którymi na feryjny wypoczynek wyjeżdżały dzieci i młodzież z regionu.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podkreślił, że dotychczas w czasie ferii inspektorzy ITD skontrolowali blisko 500 autokarów. W 15 przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne, a trzy autokary zostały unieruchomione i nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. - Można powiedzieć, że stan techniczny pojazdów był dobry, więc przewoźnicy przygotowali się do wyjazdów. Cieszy nas też to, że kierowcy byli trzeźwi i wypoczęci – mówił Gajadhur.