IV liga. Awans Tomasovii, kolejna porażka Lublinianki i koniec sezonu dla Unii Hrubieszów

Piłkarze z Tomaszowa Lubelskiego pokonali w minionej kolejce Włodawiankę Włodawa 3:0 i zapewnili sobie awans do III ligi. Podopieczni Pawła Babiarza dominowali przez cały sezon. Na siedem kolejek przed końcem sezonu mają aż 23 punkty przewagi nad drugą Victorią Żmudź.

- Oficjalnie będziemy grali w trzeciej lidze. Długo na to czekaliśmy. Przede wszystkim jesteśmy jako zespół zadowoleni ze stylu, w jakim udało się to osiągnąć. Osiągnęliśmy awans w momencie, w którym wciąż nie przegraliśmy meczu. Zostało siedem kolejek do końca. Mamy na koncie zero porażek i tylko osiem straconych bramek. Bardzo byliśmy zmotywowani, by stało się to już po meczu z Włodawianką. Nie chcieliśmy dłużej czekać - mówi trener Tomasovii, Paweł Babiarz.

- Myślimy o budowie kadry na przyszły sezon. W środę jednak gramy finał okręgowego pucharu z Pogonią Ostrówka. Chcemy ten mecz wygrać. Mamy jeszcze siedem kolejek do rozegrania. Chcielibyśmy się zapisać w historii złotymi literami i wygrać wszystko do końca. Jeśli by się udało, to byśmy mieli na koncie sto punktów. Nie będziemy odpuszczali. Wracają kibice więc to dobry moment i dodatkowa motywacja - dodaje szkoleniowiec.