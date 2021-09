Jak będzie wyglądał nowy rok akademicki na lubelskich uczelniach? Klaudia Olender

Plac Marii Curie-Skłodowskiej MDRON.PL/archiwum

Powoli zbliża się październik, a wraz z nim nowy rok akademicki. Stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo? Większość lubelskich uczelni już zdecydowała jak na razie będzie on wyglądał. - Bardzo chcielibyśmy znów zaprosić studentów w mury naszej uczelni i mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na to, by jak najdłużej funkcjonować w trybie stacjonarnym – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS.