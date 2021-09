Jesień w Filharmonii Lubelskiej. Będzie coś specjalnego dla rodziców i dzieci

Na najbliższym koncercie inauguracyjnym, który odbędzie się 17 września, wystąpi Sara Dragan, grając muzykę Czajkowskiego. To okazja, żeby posłuchać przyszłą solistkę wielkiego tournée po Ameryce, które lubelscy filharmonicy rozpoczynają 13 stycznia (potrwa do 6 marca). - Jeżeli chodzi o nasze plany z wyjazdem to one są ciągle pewne. Wszystkie formalności wypełnione, zespół gotowy do wyjazdu. Wyjedzie 71 osób - mówił Rodek.