Katolików nazwał „małpami”, Matkę Bożą „zjawą” a prezydenta „zdrajcą”. Pastor Paweł Chojecki usłyszał wyrok

Magda Gessler: Jestem bardziej chuliganem niż feministką

Spotykałam na swojej drodze osoby bardzo interesujące, o ogromnym wpływie na to, co się dzieje na świecie i traktowałam ich jako zwyczajnych ludzi. Nie ma we mnie świętości tego rodzaju, że Fidel Castro to nie wiadomo kto. Moje odczucia dotyczące różnych osób publicznych są inne, ponieważ są bardzo prywatne – Magda Gessler opowiada o swojej najnowszej, autobiograficznej książce „Magda”.