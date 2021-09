Kierowca busa nie zatrzymał się do kontroli. Miał 3,5 tony ładunku zamiast dopuszczalnych 200 kg

Jeden z kierowców zignorował wyraźne polecenie funkcjonariusza do zatrzymania się i pojechał dalej. Zatrzymany został kilkaset metrów dalej, dopiero po tym jak inspektorzy dogonili go.

Do zdarzenia doszło w czwartek (2 września) w miejscowości Chojno Nowe (pow. chełmski). Lubelscy funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzali, czy jadące drogą krajową nr 12 dostawczaki nie są przeładowane.

Okazało się, że prowadzony przez niego bus o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony ważył blisko dwa razy tyle - 6,8 t. Po całkowitym rozładowaniu ponownie sprawdzono wagę pojazdu. Jego waga wyniosła 3,3 t - co oznacza, że może przewozić 200 kg ładunku, a nie 3,5 t jak to miało miejsce.

Na kierowcę nałożony został mandat karny. Za niezastosowanie się do poleceń osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego sporządzono wniosek o ukaranie do sądu.