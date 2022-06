Kino wśród gwiazd w Lublinie. Jakie seanse czekają na widzów? Redakcja

Wystartowała jedenasta edycja plenerowego Kina Perła. Najlepsze piwo, wygodny leżak, perełki filmowe to wszystko znajdziecie na dziedzińcu Browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej 15. Na nim tradycyjnie od czerwca do końca sierpnia zaraz po zachodzie słońca od środy do niedzieli odbywać się będą projekcje filmowe.