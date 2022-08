Kolejny dzień pielgrzymki na Jasną Górę. Za lubelskimi pątnikami 36 km drogi. Zobacz zdjęcia Ismena Cieśla

Za lubelskimi pielgrzymami szósty dzień wędrówki na Jasną Górę. 8 sierpnia nad ranem wyruszyli z Szewnej, aby na koniec dnia dotrzeć do Bielin. W ciągu dnia zatrzymali się na Świętym Krzyżu, by uczestniczyć we mszy świętej. Ich wędrówka potrwa jeszcze kilka dni, bo na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.