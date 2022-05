Kompletny Fraser Bowes na trudnym torze. Motor U24 Lublin remisuje z GKM U24 Grudziądz (ZDJĘCIA)

Młodzi żużlowcy walczyli we wtorek nie tylko ze sobą, ale również z „rozpadającym się” torem. Arbiter zawodów zarządzał dodatkowe prace i traktory pokonały wiele kółek, ale warunki do ścigania były trudne. Zresztą nawierzchnia dawała się mocno we znaki również publiczności, ponieważ z toru mocno się kurzyło.

W lubelskim zespole najpewniej w tych warunkach czuł się Fraser Bowes. Australijczyk dopisywał do swojego dorobku kolejne „trójki” i spotkanie zakończył z kompletem 15 oczek. Tym razem problemy z jazdą na punktowanych pozycjach miał Marius Hillebrand. Niemiec przed tygodniem w meczu z Częstochową zdobył 13 punktów i dwa bonusy. W starciu z Grudziądzem do dorobku drużyny dołożył tylko trzy oczka.

Motor wygrał pierwszy wyścig 5:1, ale goście natychmiast odpowiedzieli tym samym. Po pięciu startach był remis 15:15. W kolejnej serii gospodarze uzyskali przewagę ośmiu punktów – 31:23 po 9. biegu. W dwóch następnych wyścigach na tor wyjeżdżał Maksymilian Śledź, ale oba starty kończył upadkami. Żużlowcy z Grudziądza dwukrotnie wygrali po 5:1, a w 12. wyścigu dołożyli trzecie podwójne zwycięstwo i wyszli na prowadzenie 38:34.