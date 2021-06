Kto wyhoduje najdorodniejszą truskawkę w gminie Puławy?

Gmina Puławy nazywana jest lubelskim zagłębiem truskawkowym. Plantacje tych pysznych owoców zajmują aż kilkaset hektarów. Uprawie truskawek sprzyja klimat oraz bardzo dobre warunki glebowe. Nic więc dziwnego, że puławskie truskawki zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy uda się pobić rekord sprzed 4 lat?

Jeszcze przez dwa dni, czyli do 30 czerwca 2021 r. dostarczać można do Urzędu Gminy Puławy najdorodniejsze, dojrzałe truskawki. Owoce tak jak co roku będą oceniane pod względem wagi. Ubiegłoroczną rekordzistką była truskawka, która urosła na polu należącym do pani Małgorzaty Sulima z Kajetanowa. Owoc odmiany Roxana ważył 183 gramy, lecz nie wystarczyło to do pobicia rekordu z 2017 roku, kiedy to zwycięska truskawka, również odmiany Roxana, osiągnęła wagę 214 gramów i pobiła tym samym nieoficjalny rekord Polski.