Kują i się uczą. W Wojciechowie rozpoczęły się Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. Zobacz MG.

W Wojciechowie we wtorek rozpoczęły się Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. Już po raz 27 kilkunastu młodych adeptów tej sztuki będą zgłębiać techniki zawodu pod okiem mistrzów z całej Polski. W Wojciechowie będą uczyć się kucia i zdobienia metalu. Myślicie, że kowalstwo to już wymarły zawód? Nic bardziej mylnego! W tym roku warsztaty odbywać się będą na placu przy Wieży Ariańskiej. 27. Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie potrwają do 11 lipca.