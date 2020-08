Kultura cierpi przez epidemię. Ale nie tylko ona: na ulicach nie będzie „ratuszowych” patroli policji

Lista zmian jest naprawdę długa. Część z nich to skutek epidemii koronawirusa. Ratusz rezygnuje w tym roku z ponadnormatywnych patroli policji. W budżecie Lublina na 2020 r. zarezerwowano na ten cel 270 tys. zł. Teraz ratusz chce „wyzerować” wydatki. Ponad 5,5 mln zł mniej otrzymają instytucje kultury. Najwięcej, bo 1,8 mln zł stracą Warsztaty Kultury, na drugim miejscu jest Centrum Kultury – dotacja ma się zmniejszyć o 1,1 mln zł. 400 tys. zł mniej ma dostać Ośrodek „Brama Grodzka” Teatr NN, a o 550 tys. zł uboższy może zostać Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Ratusz rezygnuje z tym roku z budowy ulic: Leszka i Ziemowita. Planowano wydać na ten cel 1 mln zł. Inwestycja będzie przeniesiona na przyszły roku.

Zwiększy się natomiast - o 950 tys. zł – kasa na budowę ul. Biskupińskiej. Pozwoli to dokończyć prace jeszcze w tym roku.

Do 150 tys. zł wzrośnie pula pieniędzy w programie „Załap deszczówkę”, to o 100 tys. zł więcej niż pierwotnie zaplanowano. Pieniądze trafią na wsparcie budowy systemów odzyskiwania wody deszczowej. W Lublinie z pomocy chce skorzystać 125 mieszkańców. Miasto oferuje do 5 tys. zł na np. wykonanie ogrodu deszczowego lub studni chłonnej.

O 27,5 mln zł ma powiększyć się (łącznie do 47 mln zł) kwota na przebudowę Al. Racławickich, Lipowej i Poniatowskiego. Powód? Drogowcy zrobili więcej niż planowano. Inwestycja ma potrwać do czerwca 2021 r.

O milion złotych (do kwoty 2 mln zł) zwiększy się pomoc ratusza dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.