Lotnisko Lublin: Linie lotnicze zawieszają połączenia

Z lubelskiego lotniska obecnie można jeszcze polecieć dwa razy w tygodniu liniami Ryanair do Dublina, sześć razy w tygodniu do Warszawy z LOT-em, a także skorzystać z połączeń Wizz Air. Węgierski przewoźnik oferuje Eindhoven, Doncaster Sheffield (wznowione 24 października po dwuletniej przerwie) i Oslo.

Jednak w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa i wprowadzaniu kolejnych obostrzeń w różnych krajach, liczba realizowanych połączeń w najbliższych dniach diametralnie się skurczy.

Z systemu rezerwacyjnego Ryanair wynika, że do Dublina będzie można latać z Lublina jeszcze do 11 listopada, potem dopiero od 16 grudnia.

Wizz Air na około miesiąc wstrzymuje loty do Doncaster Sheffield (od 7 listopada do 16 grudnia) i Oslo (od 9 listopada do 19 grudnia). Już zawieszono połączenia do Londynu (do 16 grudnia).