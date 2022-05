Lubelscy maturzyści typowali Mickiewicza. I mieli rację

Wśród maturzystów V LO przy ul. Lipowej najwięcej zwolenników miał temat związany z epopeją narodową. Zdający musieli na podstawie podanego fragmentu i znajomości treści całego utworu opowiedzieć na pytanie, czym dla człowieka może być tradycja.

– Matura była prosta. Chociaż muszę przyznać, że jak na początku zobaczyłem tematy rozprawek, to nie do końca mogłem kropki, ale po głębszym przemyśleniu pisało mi się dość łatwo – mówi Sebastian. – Polskim stresowałem się najbardziej. Matematykę ogarniam, angielski – wiadomo, a polskiego można nie zdać przez błąd kardynalny. Nie tak łatwo go popełnić, bo składają się na niego trzy rzeczowe, ale mimo wszystko był stres – dodaje. Do kolejnych egzaminów podchodzi spokojniej.