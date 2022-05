Lubelski Caritas dla Ukrainy: „Od początku wojny nasze wsparcie przyjęło dwa kierunki”. Zobacz zdjęcia i wideo

- Od początku wojny nasze wsparcie przyjęło dwa kierunki. Pierwszy to pomoc bezpośrednia w Ukrainie, a drugi to wsparcie dla uchodźców w Lublinie i okolicach. Cały czas opiekujemy się Ukrainkami i ich dziećmi - mówi ks. Paweł Tomaszewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Pomoc dla uchodźców to nie tylko dary, czasem to prosty gest serca lub porada jak odnaleźć się realiach polskiej biurokracji. Nic tak nie daje poczucia bezpieczeństwa, jak pewny dach nad głową.

- Pochodzę z Ukrainy i mieszkam w Lublinie już kilka lat – mówi Anastazja Silukova, wolontariuszka. – Od momentu, gdy pierwsi uchodźcy pojawili się tu, nie wyobrażałam sobie siedzieć z założonym rękami. Na początku zajmowałam się, logistyką transportu dla uchodźców spod granicy do Lublina, teraz główny problem to szukanie mieszkań, gdzie można by ich ulokować. W tym aspekcie przyda się nadal każda pomoc.