Lubelski dąb walczył do końca o tytuł „drzewa roku”. Głosowanie zakończone. Zobacz wyniki

Na finałowej liście konkursu „drzewo roku” znalazło się 16 propozycji. Wyłoniono je z prawie 150 zgłoszonych okazów roślin.

W tym roku lubelskim kandydatem był dąb szypułkowy rosnący przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Rywalizacja o zwycięstwo była bardzo ostra i ostatecznie toczyła się między dwoma kandydatami: dębem z Lublina oraz dębem Dunin z gm. Narew (woj. podlaskie). Na drzewo z Lublina wskazało 7 130 osób. Okazało się to jednak za mało do zwycięstwa. Dąb z gm. Narew poparło o 250 osób więcej i z wynikiem 7 380 został on „drzewem roku”.