Lubelski Festiwal Nauki w międzynarodowym wydaniu

Lubelski Festiwal Nauki to największa na Lubelszczyźnie cykliczna impreza upowszechniająca naukę i badania naukowe, wpisująca się w kalendarz najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Hasło tegorocznej edycji „Nauka bez granic. Enjoy science” odnosi się do przekraczania barier społecznych, myślowych, językowych, jak i tych terytorialnych, co dodatkowo umożliwia hybrydowa formuła festiwalu i jego międzynarodowy zasięg.

Jak podają organizatorzy, lubelskie uczelnie przygotowały razem 1340 projektów, które potrwają łącznie 2500 godzin i odbędą się w stu różnych obiektach, 383 salach wykładowych, a w ich realizację zaangażowało się 1640 osób.