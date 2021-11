Lubelskie. Były wicekomendant MO skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości

Chodzi o 85-letniego dziś Aleksandra Ch. Mężczyzna pochodzi z Podkarpacia. W latach 60. był oficerem operacyjnym Wydziału IV SB w Rzeszowie. Na początku 1981 roku trafił do Lublina. – To znana postać. Został tutaj skierowany, by przygotowywać stan wojenny na terenie województwa lubelskiego – opowiada Krzysztof Choina, były opozycjonista, a dziś zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego.

- To był człowiek o poglądach ekstremalnych, przynajmniej taka informacja do nas docierała. Zresztą, trudno sobie wyobrazić, żeby w styczniu 1981 roku powołano na to stanowisko człowieka łagodnego charakteru – podkreśla.

23 listopada Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uznał Aleksandra Ch. winnym zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu i zbrodni komunistycznej. - Wraz ze swoim bezpośrednim przełożonym, komendantem wojewódzkim, wydawali decyzje o internowaniu. Na terenie województwa lubelskiego między 12 a 16 grudnia 1981 roku bezprawnie pozbawionych wolności zostało 91 osób. 18 decyzji podpisał Aleksander Ch. Dotyczyły osób, które działały w opozycji i tworzyły struktury związkowe albo działały w Solidarności – mówi prokurator Jacek Nowakowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.