Lubelskie sokoły czekają na nowe imiona! Jeszcze dziś można głosować

Pisklęta już nie są takie małe! Minął miesiąc od wyklucia, a one rosną jak na drożdżach. Jak co roku Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt ,,Sokół" ogłosiło konkurs na wybór imion dla małych osobników.

W tym roku w gnieździe na kominie elektrowni na początku marca pojawiło się pięć jajek. Wrotka składała je kolejno od 8 do 17 marca. Dwa wykluły się 16 kwietnia, a reszta kolejno 18 i 20 kwietnia. Nie wszystkie ptaki przeżyły. Ptasia para straciła jednego potomka.

Historia lubelskich sokołów na Wrotkowie sięga 2015 roku, kiedy to na kominie PGE EC Lublin jeden z pracowników zauważył ptaka. Była to pochodząca z Włocławka samica. Niebawem dołączył do niej samiec z Płocka. Później nazwano je Wrotka i Łupek. Po szybkich konsultacjach z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym już 1 marca 2016 r. na kominie zostało zamontowane gniazdo dla sokołów. Pierwszy lęg odbył się w 2018 roku, gdy samiczka złożyła aż 6 jaj! Niestety, wykluło się tylko 5 piskląt. W 2019 roku pojawiło się 5 osobników. W skutek otrucia 2 młode padły. W 2020 roku również pojawiło się 5 jaj, z czego 3 przeżyły.