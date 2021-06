Lubelskie: Truchła zwierząt obsychały na słońcu. 75-latek twierdzi, że znalazł je i sobie wziął

NOWE Euro 2020. Piękna polska kadra WAGs. Zobacz żony i partnerki naszych piłkarzy, które grają na mistrzostwach Europy [zdjęcia]

Euro 2020. Reprezentacyjne WAGs (z ang. - wifes and girlfriends), czyli żony i partnerki naszych piłkarzy, szykowały się na mistrzostwa Europy w 2020 orku, jednak - jak już wiemy - pandemia koronawirusa pokrzyżowała im szyki. Nic straconego, bowiem UEFA nie odwołała turnieju, a jedynie przeniosła go na następny rok (wciąż jednak będzie obowiązywać nazwa Euro 2020, gdyż marka Euro 2021 jest zastrzeżona dla czempionatu kobiet). Niniejszym ogłaszamy, że polska kadra jest już wyselekcjonowana, aczkolwiek nowe twarze będą mile widziane! Zaczynamy od bramki, kończymy na ataku. Obejrzyjcie GALERIĘ, która będzie sukcesywnie uzupełniana aż do samych mistrzostw w 2021 roku.