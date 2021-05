Lubelskie: Większe prawa dla pieszych i zakaz telefonów na pasach. 1 czerwca wchodzi w życie nowy kodeks drogowy

– Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans – podkreślał w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Konieczność zmian – w przepisach, ale też w mentalności użytkowników dróg – pokazują policyjne statystyki. W 2020 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 937 wypadków. 24,2 proc. dotyczyło „najechania na osoby piesze”. Wśród sprawców piesi stanowili 7,4 procent. Wśród 42 dzieci do lat 14 poszkodowanych w wypadkach, 35,7 procent stanowili piesi. „Zaledwie niespełna 0,5 proc. przechodniów wymusza na prowadzących auta gwałtowne hamowanie, ale aż ok. 90 proc. kierowców „zapomina” o tym, żeby zwolnić przed przejściem” - podkreślali eksperci na debacie zorganizowanej w ub. r. przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Ostatnie zdanie to też odpowiedź na często podnoszone przez kierowców argumenty, że to piesi nieostrożnie wchodzą na jezdnie i sami są winni wypadków.