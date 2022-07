Lubelskie: Wypadek na drodze wojewódzkiej. Dwie osoby trafiły do szpitala Mateusz Kowalski

Do wypadku doszło w poniedziałek (04.07) około godziny 5:10 na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Piotrków Drugi. Kierowca BWM stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego doszło do dachowania pojazdu. Kierowca i pasażer trafili do szpitala - obaj byli pod wpływem alkoholu.