Lubelskie: Zagryzły suczkę i poraniły właścicielkę. Amstaffy terroryzują mieszkańców Elizówki

Amstaffy najprawdopodobniej uciekły z mieszkania mężczyźnie, który chciał wyjść z nimi na spacer. Nie przytrzymał drzwi i na klatkę schodową wybiegły cztery psy: Rambo, Mysza, Szatan i Bella. Już w trakcie zajścia z okna mieszkania wyskoczyła piąta i najmłodsza Anabel. Upadając zwichnęła biodro. To jej nie przeszkodziło dołączyć do napaści.

- Po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze znaleźli martwego pieska, a amstaffy, które go zagryzły zostały zamknięte w mieszkaniu w pobliskim bloku - mówi mł. asp. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

- Kobieta trzymała psa na rękach. W pewnym momencie dwa amstaffy wyrwały się opiekunowi, rzuciły się na kobietę, wyszarpnęły jej psa z rąk i go zagryzły - mówi policjant.

33-latek odprowadził amstaffy do mieszkania w pobliskim bloku. Tam zastała go policja. Okazało się, że jest poszukiwany. Ma do odbycia pół roku pozbawienia wolności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.