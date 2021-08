Lublin: Autobusy i trolejbusy wracają z wakacji. Od września zmiany w rozkładach. Co na liście nowości?

Zmiana w rozkładach jazdy nie jest zaskoczeniem. To coroczna procedura, od 1 września autobusy i trolejbusy zaczną kursować według rytmu „roku szkolnego”.

- Kształt rozkładu, który będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego, bazuje na rozkładach przedwakacyjnych, obowiązujących do 25 czerwca – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin. I precyzuje: - Zmiany, to głównie zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 17, 26, 31, 57, 150, 151 i 158 w związku z powrotem uczniów do szkół.

Dla pasażerów oznacza to, że w przypadku części linii krócej będą czekali na przyjazd autobusu czy trolejbusu. Przykłady? Linie nr 17, 26, 31, 57 i 150 będą kursować z częstotliwością co 15 minut. Teraz na przystanek podjeżdżają co 20. Taka częstotliwość będzie obowiązywała w godz. 6.30 -17.

Dwa razy częściej będą kursować – w godzinach szczytu - pojazdy obsługujące dwie linie trolejbusowe. Chodzi o 151 i 158. Trolejbusy na przystankach będą się pojawiać co 10 minut a nie co 20, jak obecnie. Natomiast 159 będzie kursować w szczycie co 15 minut (teraz co 20 minut).