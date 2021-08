Lublin. Dworzec autobusowy może trafić na listę zabytków. – To świętokradztwo – przekonuje właściciel obiektu, czyli spółka Lubelskie Dworce

Dworzec autobusowy to jeden z najlepiej rozpoznawalnych budynków w Lublinie. Powstał w latach 1965-1968. Służby ochrony zabytków chcą objąć go opieką prawną i wpisać do rejestru zabytków. We wtorek (24 sierpnia) przeprowadzono wizję lokalną w gmachu przy al. Tysiąclecia. – To niezbędny element trwającej procedury – wyjaśnia Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie.

Służby konserwatorskie wykonały m.in. dokumentacje fotograficzną. Doszło też do spotkania z właścicielem gmachu. Ten wprost mówi, że jest przeciwny inicjatywie konserwatora. – Jesteśmy przeciwni takiemu wpisowi ponieważ walory architektoniczne budynku do tego nie uprawniają. Znajduje się on w sąsiedztwie dwóch wspaniałych zbytków: kościoła na Czwartku i kaplicy Trójcy Świętej na zamku - wpisanie do rejestru, tego budynku rodem z głębokiego PRLu - jest moim zdaniem świętokradztwem – przekonuje Andrzej Wójtowicz, wiceprezes Lubelskich Dworców.