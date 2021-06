Lublin. Autobusy miejskie zaczęły wakacje. Na ulice wyjechało mniej pojazdów. Zobacz szczegóły

Ta zmiana nie jest zaskoczeniem, od lat w okresie wakacyjnym obowiązuje letni rozkład jazdy. Letni, czyli ze mniejszą liczbą pojazdów obsługujących poszczególne linie. – Bazę do ich tworzenia stanowiły ubiegłoroczne rozkłady wakacyjne, uwzględniające sezon urlopowy i wakacyjny, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin.

Dla pasażerów oznacza to jedno: dłużej będą musieli poczekać na przystanku na przyjazd „swojego” autobusu czy trolejbusu.

Główne linie komunikacyjne takie jak: 17, 26, 31, 57, 150, 151, 158 i 159 będą kursowały w dzień powszedni co 20 minut. To nawet dwa raz rzadziej niż obecnie. Teraz linie nr 17, 26, 31, 57 i 150 kursują co 15 minut, linia nr 151 i 158 w szczycie co 10 minut a poza co 20 minut, linia 159 w szczycie co 15 minut, a poza co 20 minut.