Lublin chce pomóc migrantom z Michałowa. - To skandal - mówią przedstawiciele partii KORWiN

- Jesteśmy oburzeni, że prezydent Lublina chce przeznaczyć pieniądze na pomoc nielegalnym imigrantom. Miasto powinno dbać przede wszystkim o interesy mieszkańców, którzy płacą podatki – mówi Bartłomiej Pejo, lider Konfederacji na Lubelszczyźnie i wiceprezes partii KORWiN.

Chodzi o inicjatywę prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, który jest autorem projektu uchwały dotyczącej przekazania gminie Michałowo 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla migrantów w ramach działalności Punktu Pomocy Osobom Potrzebującym, który funkcjonuje w tej podlaskiej gminie niedaleko granicy z Białorusią.

- To pieniądze przeznaczone na pomoc w szmuglowaniu ludzi do Niemiec. To nie jest wsparcie dla osób, które uciekając przed wojną szukają pomocy w Polsce. Oni nie chcą tutaj zostać - twierdzi z kolei Rafał Kulicki, wiceszef partii KORWiN. Jego zdaniem to skandal, że prezydent "chce się podlansować w mediach i przypodobać lewicowemu elektoratowi".