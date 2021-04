Lublin. Choroba Niny postępuje. Jak najszybciej musi dostać lek za 9 mln zł

Dwuletnia Nina Słupska początkowo rozwijała się zupełnie normalnie. Około roku temu pojawiły się pierwsze niepokojące objawy. We wrześniu ub.r. okazało się, że dziewczynka choruje na SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni. To rzadka choroba o podłożu genetycznym, przez którą Nina nie chodzi, nie raczkuje, nie jest w stanie samodzielnie usiąść. Ma też obniżony odruch kaszlowy, co jest bardzo niebezpieczne ze względu na potencjalne infekcje. Teraz okazuje się, że choroba posunęła się jeszcze dalej.

Nina i jej rodzice wrócili kilka dni temu z międzynarodowych konsultacji medycznych, gdzie przez tydzień dziewczynka była podłączana pod różne przewody, czujniki, rurki czyli kompleksowo badana. - Jeden z wniosków bo badaniach jest taki, że musimy włączyć w codzienną rehabilitację specjalny sprzęt oddechowy. Musimy ćwiczyć jej płuca, żeby – mówiąc w uproszczeniu - cały czas funkcjonowały pełną parą – tłumaczy Tomasz Słupski, tata dziewczynki.