Lublin. Cyrkowy pokaz siły w ramach Cyrkulacji. Rozpoczyna się pojedynek etiud

– Wkładamy wiele starań w to, by do konkursu finałowego Cyrkulacji wybrać najciekawszych artystów i artystki cyrkowe. I myślę że dlatego Cyrkulacje mają swoją wierną publiczność. Podczas konkursu etiud zawsze trzymam kciuki za wszystkich występujących, bo to, co robią, przynosi widzom wiele radości – zaznacza Joanna Reczek-Szwed z Fundacji Sztukmistrze.