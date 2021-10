Lublin. Głosowanie w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego zakończone. Wyniki poznamy pod koniec października

Głosowanie na projekty trwało od 23 września i tak jak w latach ubiegłych odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina, niezależnie od wieku, mogli zagłosować na maksymalnie 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. W najbliższych dniach z kilkudziesięciu punktów na terenie całego miasta spłyną papierowe karty do głosowania, co umożliwi policzenie głosów oddanych w ten sposób. Kolejnym etapem będzie weryfikacja oddanych głosów oraz liczenie i wprowadzanie ich do systemu. Po zakończeniu tego procesu, pod koniec października, poznamy pełne wyniki głosowania.