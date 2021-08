Lublin: Koryto Bystrzycy jest w fatalnym stanie. Czy to dlatego zalało działki na Zawilcowej?

Jak mówią działkowcy, to pierwszy raz od prawie 20 lat, kiedy ten teren został zalany w takiej skali. W kulminacyjnym momencie na działkach był metr wody. - W moim domu były sprzęty, meble... Wszystko jeżeli nie wypłynęło, to jest do wyrzucenia. Po prostu się nie nadaje. Czuć taki odór - mówił pan Mariusz Krupa.

- Zgodnie z informacjami, które uzyskałam, przyczyną tak poważnego podtopienia Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kalina” jest między innymi fatalny stan koryta rzeki Bystrzyca - koryto jest zamulone, zaśmiecone i zaniedbane na wielu odcinkach biegnących na obszarze Lublin. Powoduje to, że nawet niewielkie opady deszczu powodują duży wzrost poziomu wód rzeki, a przy wystąpieniu tak intensywnych opadów w ostatnich dniach skutkuje to wylaniem rzeki i lokalnymi podtopieniami - czytamy w piśmie posłanki Wcisło.