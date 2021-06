Lublin: Plac zabaw dla przedszkolaków z ul. Spokojnej idzie do przebudowy. Jakie pojawią się nowości i ile miasto za nie zapłaci?

Stare urządzenia zostaną rozebrane. Na liście do demontażu jest 10 elementów, wśród nich: bujaki sprężynowe, tablica do rysowania, piaskownica.

- Do ogródka przedszkolnego przy ul. Spokojnej - ok. 270 metrów kwadratowych - trafi siedem urządzeń zabawowych. Przede wszystkim znajdzie się tam okazały zestaw wspinaczkowy o wymiarach 3,73 m x 5,18 m, składający się z dwóch sześciokątnych wieżyczek ze zjeżdżalniami, ścianką i drabinką do wspinania, tunelem oraz sześcioma panelami z zabawkami – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.