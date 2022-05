Lublin. Pracownikom MOPR-u brakuje słów. W czwartek będą protestować przed ratuszem

W spór zbiorowy weszły trzy związki działające w MOPR-ze. Trwające od zeszłego lata mediacje sprawiły, że jeden z nich zgodził się na częściowe porozumienie. Pozostałe dwa – Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej i Koło Pracowników MOPR Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” – się pod nim nie podpisały.

– Teraz doszła nam praca na rzecz obywateli Ukrainy. To nie jest tak, że nie chcemy im pomagać, bo każdy wie, że to służba, ale nie posmarujemy nią chleba i nie włożymy do garnka, a coraz trudniej jest uzyskać dodatkowe środki na nowe obowiązki – tłumaczy Grzegorz Orłowski, przewodniczący ZPPS. Jak twierdzi, większość pracowników zarabia najniższą krajową albo niewiele więcej.