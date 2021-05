Lublin: Sale i ogródki zapełnione. Pogoda już nie decyduje o tym, jaki będzie utarg. Zobacz

- Od otwarcia mamy cały czas pełne sale. Wszystko zależy od pogody, ale klientów jest naprawdę dużo - mówił pracownik restauracji "Koper Włoski". Otwarte sale są wielkim ułatwieniem dla właścicieli restauracji, bo już pogoda nie decyduje o utargu.

- Ogródki ogródkami, ale kiedy jest brzydka pogoda to fajnie sobie siąść w restauracji. Bardzo nas cieszy to, że to życie wraca do normalności - mówiła Patrycja Skorek, klientka restauracji "Pelier".