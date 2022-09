Lublin. Sprawdź, jak się miga - skorzystaj z warsztatów PJM

Cykl spotkań ma rozpocząć się od października i potrwać do grudnia, w tym czasie prowadzone będą warsztaty rodzinne i indywidualne. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. To doskonała okazja do poznania podstaw migania, poznania świata Głuchych oraz okazja do aktywnego, jesiennego wypoczynku z rodziną.

Program warsztatów

Warsztaty VV - Visual Vernacular z Edytą Kozub : 7-9 października TUTAJ,

Rodzinne warsztaty polskiego języka migowego : w poniedziałki w godz. 17:00-18:30, od 3 października do 28 listopada TUTAJ,

Warsztaty polskiego języka migowego : w poniedziałki w godz. 18:45-20:15, od 3 października do 12 grudnia TUTAJ,

Warsztaty teatralne dla rodzin : 6 października godz. 17:00-18:30 TUTAJ,

Warsztaty teatralne: 6 października godz. 19:00-21:00 TUTAJ.

