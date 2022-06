Lublin. Wakacje dla komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy pojadą rzadziej

ZTM przechodzi na „letnie rozkłady jazdy”. Zmiany wejdą w życie od czwartku 16 czerwca.

- Nowy rozkład jazdy uwzględnia utrzymanie komunikacji nocnej na obecnym poziomie oraz zmiany w komunikacji dziennej. Z uwagi na rozpoczęcie sezonu letniego nastąpi wzmocnienie obsługi Zalewu Zembrzyckiego - informuje Monika Fisz z ZTM Lublin.

W okresie wakacyjnym linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie, czyli dwa razy w tygodniu (noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) z częstotliwością co 60 minut.

Wzmocniona zostanie także obsługa Zalewu Zemborzyckiego. Linie: 1, 21, 37 – w soboty, niedziele i dni świąteczne wybrane kursy skierowane do pętli Dąbrowa. Linia 6 – w soboty, w niedziele i dni świąteczne wybrane kursy wydłużone do pętli Zalewskiego. Linia 8 – zwiększenie liczby kursów w soboty, niedziele i dni świąteczne. Linia 15 – przez cały tydzień wybrane kursy skierowane do pętli Dąbrowa. Linia 25 – zwiększenie liczby kursów w niedzielę i dni świąteczne.