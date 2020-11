Lublin: Zakopany żywcem pies nie przeżył, musiał zostać uśpiony

- W tej konkretnej sytuacji doszło do czynu, który wyczerpuje znamiona przestępstwa, bo zakopać żywcem psa to bestialskie zachowanie, to znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem – mówił nam Kamil Gołębiowski, rzecznik komendy miejskiej w Lublinie. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności.