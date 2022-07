Makaronu i kaszy wystarczy na dwa dni. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie dalej ma kłopoty

Problemy stowarzyszenia zaczęły się zimą, kiedy do skrzynki trafił rachunek za gaz na kwotę 19 tys. zł, czyli pięć razy wyższą niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Organizacja utrzymuje się z dotacji urzędu miasta oraz darowizn.

– Z gminy Lublin dostajemy 354 tys. zł na prowadzenie schroniska. To nam wystarcza tylko na wynagrodzenia, a w Bractwie nie zarabia się dużo, niewiele ponad najniższą krajową. Jeśli w następnym roku dotacja się nie zwiększy, nie wiem, co zrobimy. Po prostu nie będzie nas stać na dalsze prowadzenie, bo wyliczyliśmy, że na same pensje od początku roku wydamy 480 tys. – mówi Monika Zielińska.