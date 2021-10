Maseczka albo mandat. Mieszkańcy woj. lubelskiego niechętnie noszą maseczki. A zakażeń wciąż przybywa

Od naszego Czytelnika dostaliśmy zdjęcia bardzo długiej kolejki do klubu Komitet. Uwagę zwraca brak maseczek i odstępów w tak dużej grupie ludzi.

Zgodnie z aktualnymi rządowymi wytycznymi, wszystkie kluby nocne, dyskoteki i inne tego typu miejsca funkcjonują w reżimie sanitarnym. Oprócz tego, że obowiązuje w nich limit gości maksymalnie do 150 osób (nie dotyczy osób zaszczepionych), to wciąż mamy nakaz zasłaniania ust i nosa, a do tego powinien być zachowany dystans społeczny.