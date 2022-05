Matma poszła jak z płatka. Za maturzystami drugi obowiązkowy egzamin

Niezdecydowany w ocenie poziomu matury był Patryk.

Miłośniczką matematyki jest również Ania. Matura poszła jej raczej dobrze, chociaż miała problem z rozwiązaniem ostatniego zadania.

– Dotyczyło funkcji kwadratowej z dwoma miejscami zerowymi, nie mogłam go rozwiązać i nie chciałam się dłużej męczyć, więc wyszłam. Nie martwię się jednak, bo stracę za to tylko kilka punktów, a w maturze z polskiego za ostatnie, najwyżej oceniane, można ich stracić nawet połowę – tłumaczy. Jak dodaje, lubi matematykę za to, że jest logiczna. Pytanie o to, co będzie robić po maturze, uważa za trudne i ze śmiechem przyznaje, że jeszcze nie wie. – Jedną z opcji jest gap year, czyli rok przerwy między maturą a studiami. Myślę o tym, żeby zrobić w tym czasie jakiś kurs, najchętniej piercingu – dodaje. Jak podsumowuje, bez względu na to, na jakie studia lub zawód się zdecyduje, nie wiąże swojej przyszłości nie tylko z Lublinem, ale w ogóle z Polską.