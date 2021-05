Mazda, Toyota lub Subaru. Lubisz japońskie auta? Do 10 tys. zł te egzemplarze mogą być Twoje

Kolejki na NFZ w lubelskim. Najbliższe terminy do lekarzy - 26.05.2021

W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w lubelskim? Podpowiadamy. Gdy coś ci dolega, nie ma co zwlekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Jeśli w Twojej przychodni w lubelskim trzeba za długo czekać, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Poniżej znajdziesz stan aktualny na 26.05.2021. Upewnij się, gdzie najszybciej dostaniesz się do lekarza na NFZ.