Melnyk mówi Putinem. Felieton Jacka Borkowicza

Rzecz w tym, że swoją wypowiedzią ukraiński ambasador, bardziej niż Polakom, zaszkodził samym Ukraińcom. Otóż właśnie Melnyk znany jest z tego, że od początku wojny stanowczo piętnuje nie tylko rosyjskich agresorów, lecz także zakłamanie świata wielkiej polityki i wielkiego biznesu, który na różne sposoby usiłuje tę agresję zrelatywizować. Robiąc to, niejeden raz posuwał się do języka, który nie przystoi dyplomatom. Ale piszący te słowa, chyba podobnie jak większość tych, którzy kibicują stronie ukraińskiej, w duchu go rozgrzeszał. Niech mówi ostro, byle tylko pewne sprawy „nie zarosły błoną podłości” - jak pisał Żeromski.

I teraz tenże sam dyplomata, dotąd walący prawdą po oczach wygodnicki Zachód, zaczyna mówić językiem kłamstw rozsiewanych przez putinowski reżim. Bo jak inaczej ocenić opinię, że w przedwojennej Polsce mniejszość ukraińska była prześladowana „w sposób, który trudno sobie wyobrazić”? Toć to przecież prosta kalka kremlowskiego oskarżenia Ukraińców o „niesłychane zbrodnie na ludności rosyjskojęzycznej”, rzekomo dokonywane w Donbasie przed 24 lutego. Nikt przytomny nie twierdzi że II RP była dla Ukraińców rajem, ale taka wizja to już przykład odklejenia od rzeczywistości.