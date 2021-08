Między Kazimierzem Dolnym a Janowcem. Filmowy most znowu połączył dwa brzegi. Zobacz zdjęcia Łukasz Kaczanowski Michał Dybaczewski

Kazimierz Dolny nad Wisłą po raz piętnasty zapełnił się miłośnikami dobrego kina i sztuki. „Dwa Brzegi” to festiwal który w swojej idei przede wszystkim łączy, jak most pomiędzy dwoma brzegami. Impreza rozpoczęła się w sobotę 31 lipca i potrwa do niedzieli 8 sierpnia.