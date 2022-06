Międzynarodowy Dzień Archiwów 2022. Co przygotowały placówki w województwie lubelskim?

Z kolei w oddziale APL w Chełmie 9 czerwca od godz. 9 do 16 będzie można zwiedzić wystawę „Chełmskie Archiwum naj… 1952-2022”, która powstała z okazji 70-lecia działalności chełmskiej placówki AP, a w godz. 10-14 wziąć udział m.in. w spotkaniu z archiwistami i opiekunami składnic akta w ramach projektu „Archiwum? Lubię to!”.

Dni Otwarte w Archiwum IPN w Lublinie

Swoją ofertę na święto archiwów przygotował także Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie i w czwartek, w godz. 9-15, zaprasza na dni otwarte siedziby Archiwum IPN przy ul. Szewskiej 2 w Lublinie.

Będzie to jedna z niewielu okazji, by osoby chętne zobaczyły oryginalne materiały archiwalne pochodzące z zasobów IPN, odwiedziły magazyny z najcenniejszymi archiwaliami, czy zwiedzili archiwum od zaplecza. Uczestnicy będą mogli zajrzeć także do pracowni digitalizacji dokumentów i poznać tajniki opracowania technicznego akt.

Międzynarodowy Dzień Archiwów to święto obchodzone 9 czerwca na całym świecie. Upamiętnia moment założenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), jaki miał miejsce tego dnia w 1948 r.