Miękko, kolorowo i pachnąco. W tej szkole w Lublinie powstała pierwsza ściana sensoryczna

Nietypową instalację stworzyli słuchacze dwóch kierunków: florysta i terapeuta zajęciowy. Nad wykonaniem czuwał Paweł Adamiec, koordynator pierwszego z nich.

– Proces tworzenia kilku tysięcy wielobarwnych, miękkich elementów trwał ponad trzy miesiące. Celem działań było stworzenie obiektu oddziałującego na odbiorców chromoterapeutycznie, czyli poprzez stymulowanie mózgu kolorem, a także kinestetyczne przez pobudzenie receptorów dotyku: w tym przypadku dzięki kontaktowi z przyjemną, miękką powierzchnią o różnych strukturach materiału – tłumaczy nadzorca prac. – Intensywne plamy barwne silnie stymulują wzrok zmęczony czynnościami typowo szkolnymi, takimi jak długotrwałe czytanie i pisanie bądź praca przy komputerze. Ściana stanowi także bardzo ciekawą dekorację przestrzeni publicznej, jak i tło do pamiątkowych zdjęć. Jest też obiektem zbudowanym w całości z materiałów z odzysku, a więc promującym nurty zero waste, less waste czy upcykling – dodaje Adamiec.