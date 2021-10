Mieszkańcy powiatu zamojskiego oszukani podczas zakupów przez Internet

65-letni mieszkaniec Zamościa zgłosił oszustwo w miniony weekend (2-3 października). Jak wynikało ze zgłoszenia, poszkodowany na popularnym portalu ogłoszeniowym zobaczył klocki popularnej marki, które postanowił zakupić. Wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz wybrał formę płatności - ,,przy odbiorze". Kilka dni później przyjechał kurier z przesyłką, za którą zapłaciła jego żona. Po powrocie do domu 65-latek zauważył, że pudełko z klockami w ofercie było zdecydowanie większe niż dostarczona paczka - po jej rozpakowaniu okazało się, że produkt który otrzymał zdecydowanie różnił się od tego w ofercie, jego wartość była też dużo niższa. Usługa została wykonana, wiec 65-latek nie zdołał odzyskać pieniędzy, dlatego sprawę postanowił zgłosić na policję.

W podobny sposób został oszukany również mieszaniec gminy Sułów, którego syn zainteresował się zakupem kurtki na portalu sprzedażowym za kwotę 350 złotych. Po uzgodnieniu warunków zakupu przesłał pieniądze na konto sprzedawcy. Po wpłacie kontakt z nieuczciwym sprzedawcą się urwał - nie odpowiadał on na wysyłane wiadomości, a jego konto zostało zablokowane. Zakupiona kurtka nie dotarła do pokrzywdzonego, nie otrzymał on też zwrotu gotówki.