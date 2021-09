Mieszkańcy Terespola z nową drogą - kolejne usprawnienia na ul. Wojska Polskiego

W ubiegłym roku na przejeździe zamontowano nowe rogatki i sygnalizatory świetlne. Jest nowa strażnica przejazdowa. Ułożono nowe tory oraz płyty przejazdowe. Przebudowane zostały urządzenia sterujące ruchem pociągów. Nowe tory i urządzenia gwarantują bezpieczny i sprawny ruch na ważnym skrzyżowaniu torów i drogi w Terespolu. Podróżni korzystają z nowych peronów oraz przejścia podziemnego wyposażonego w windy. Przebudowany układ torowy jest dostosowany do przejazdu pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h. Dla ruchu towarowego zapewniono przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów do obsługi korytarza kolejowego wschód – zachód. Sprawne prowadzenie ruchu pociągów zapewniają nowoczesne urządzenia komputerowe. - można przeczytać w komunikacie PKP Polskich Linii Kolejowych.