Mieszkanka Świdnika padła ofiarą oszustów. Straciła prawie 80 tys. złotych

- Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynkach międzynarodowych wymiany walut co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu pieniędzy. Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel. Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego, a także za pracowników banków - czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.