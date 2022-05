Mieszkasz w Świdniku? Twój rachunek za wywóz śmieci może zostać obniżony

Opłaty za wywóz śmieci stale rosną. Obecnie w Świdniku za wywóz odpadów mieszkańcy domków jednorodzinnych płacą miesięcznie 30 złotych od osoby, jeżeli odpady są segregowane lub 60 złotych, od osoby jeżeli nie są one sortowane. Istnieje jednak sposób na obniżenie rachunków za odbiór śmieci - jest nim kompostowanie. Władze miasta zainicjowały, wiosną ubiegłego roku program bezpłatnego użyczania ekokompostowników. Ich użytkownicy, będą mogli obniżyć comiesięczną opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych o 4 złote od osoby.

- Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do tej pory do projektu zgłosiło się około 1000 osób - mówi zastępca burmistrza, Marcin Dmowski.

Do ratusza dotarła niedawno kolejna partia 51 kompostowników, jako pierwsi otrzymają je świdniczanie, którzy już wcześniej złożyły w tej sprawie wnioski. Ubiegać się o nie mogą posiadacze domków jednorodzinnych z działkami umożliwiającymi ustawienie pojemników w sposób nie sprawiający uciążliwości mieszkańcom, jak również sąsiadom. Wymagana jest również możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu. Po 12 miesiącach straż miejska sprawdzi czy pojemnik jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Po dwóch latach przechodzi on bezpłatnie na własność użytkownika. Mieszkańcy którzy mają już zakupione kompostowniki, tak jak użytkownicy ekompostowników mogą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ratusza i również korzystać z ulgi.